Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Легковушку «разнесло в хлам» в Тюмени на мосту Мельникайте

Серьезное ДТП на мосту Мельникайте в Тюмени спровоцировало огромную пробку
05 ноября 2025 в 23:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ДТП произошло в сторону улицы Дружбы в Тюмени

ДТП произошло в сторону улицы Дружбы в Тюмени

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У моста Мельникайте в Тюмени образовалась пробка после серьезной аварии. Белый внедорожник столкнулся с черной легковушкой, которую, по словам очевидцев, «разнесло в хлам». Об этом пишут местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Авария после моста Мельникайте в сторону улицы Дружбы. Собралась огромная пробка... Машину вообще в хлам. Смотрите, ничего не осталось», — комментируют свидетели с места ДТП в посте. 

На месте работают ДПС и скорая помощь. Информация о пострадавших и причины аварии уточняются.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 5 ноября пробки достигли десяти баллов. На карте 2ГИС отображается, что километровые заторы сковали центр города.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал