Легковушку «разнесло в хлам» в Тюмени на мосту Мельникайте

ДТП произошло в сторону улицы Дружбы в Тюмени Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У моста Мельникайте в Тюмени образовалась пробка после серьезной аварии. Белый внедорожник столкнулся с черной легковушкой, которую, по словам очевидцев, «разнесло в хлам». Об этом пишут местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Авария после моста Мельникайте в сторону улицы Дружбы. Собралась огромная пробка... Машину вообще в хлам. Смотрите, ничего не осталось», — комментируют свидетели с места ДТП в посте.

На месте работают ДПС и скорая помощь. Информация о пострадавших и причины аварии уточняются.

