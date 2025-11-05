Легковушку «разнесло в хлам» в Тюмени на мосту Мельникайте
ДТП произошло в сторону улицы Дружбы в Тюмени
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
У моста Мельникайте в Тюмени образовалась пробка после серьезной аварии. Белый внедорожник столкнулся с черной легковушкой, которую, по словам очевидцев, «разнесло в хлам». Об этом пишут местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Авария после моста Мельникайте в сторону улицы Дружбы. Собралась огромная пробка... Машину вообще в хлам. Смотрите, ничего не осталось», — комментируют свидетели с места ДТП в посте.
На месте работают ДПС и скорая помощь. Информация о пострадавших и причины аварии уточняются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 5 ноября пробки достигли десяти баллов. На карте 2ГИС отображается, что километровые заторы сковали центр города.
