На улицы Тюмени вышли сотни рабочих для уборки снега
На улицах города задействовано 619 дорожных рабочих
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени на уборку улиц от снега вышли 619 рабочих и 338 единиц техники. Об этом сообщили в городской администрации. Отследить, где работают снегоуборочные машины, можно на сайте «Тюмень — наш дом».
«Ведется активное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров без применения противогололедных средств. На улицах города задействовано 619 дорожных рабочих и 338 единиц техники: 65 КДМ, 128 МТЗ, 60 самосвалов, 42 погрузчика, 10 лаповых погрузчиков», — рассказали в мэрии.
Также от снега очищают подходы к остановкам и пешеходные зоны. Как ранее писало URA.RU, днем 5 ноября в городе начался снегопад. Метель привела к сложной ситуации на дорогах — пробкам, ДТП.
