Тюменские власти увеличивают расходы на областную думу
Расходы на депутатов Тюменской областной думы планируют увеличить в 2026 году
Депутаты тюменской областной думы в 2026 году обойдутся региону дороже, чем в 2025. Согласно проекту закона о бюджете области на следующие три года, в 2026 году на парламентариев готовы выделить 273,3 миллиона рублей. Законопроект находится на рассмотрении профильного комитета регпарламента.
«Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 273 361 тысячи рублей», — указано в проекте закона об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В бюджете на 2025 год на парламентариев было предусмотрено 269 миллионов.
Согласно этому же законопроекту, расходы на председателя облдумы Фуата Сайфитдинова не изменятся — они останутся на уровне 31,9 миллиона рублей. Без изменений осталась и статья расходов на губернатора Тюменской области — на него планируют выделить 30,8 миллиона рублей. По словам собеседников агентства в политсообществе, в этой сумме также предусмотрены налоги, соцвзносы и командировочные расходы.
Доходы бюджета в следующем году по плану составят 253,2 миллиарда, а расходы — 288,8 миллиарда рублей. Бюджет планируют принять с дефицитом в 35,6 миллиарда. Годом ранее дефицит составлял более 40 миллиардов рублей.
