В ХМАО выбрали лучших дедушек Сургутского района

Участвовали югорчане в возрасте от 53 до 87 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В МКДЦ Барсово Сургутского района (ХМАО) прошел конкурс «Виват, дедушки!», посвященный представителям старшего поколения. Десять югорчан из разных поселений в возрасте от 53 до 87 лет раскрывали свои таланты в творческих номинациях. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Глава в районе».

«Конкурс „Виват, дедушки!“, посвященный представителям старшего поколения, прошел в МКДЦ Барсово. Десять участников из разных поселений в возрасте от 53 до 87 лет раскрывали свои таланты в творческих номинациях: „Кузница традиций“, „Дедовский метод“, „От деда к деду“ и „В ритмах молодости“», — рассказывают в посте.

Гран-при и звание «Самый уникальный дед» завоевал Алексей Кокшаров из Угута. Первое место занял Юрий Березин из Тундрино, на втором месте — Александр Потапов из Солнечного. Третье место у Валерия Кушникова из Локосово.

Продолжение после рекламы

Победители конкурса «Виват, дедушки!» Фото: группа «ВКонтакте» «Глава в районе»

Организаторами мероприятия выступили Совет ветеранов и управление культуры администрации Сургутского района совместно с МКУК «Ресурсный центр культуры». Конкурс направлен на поддержку активного долголетия и сохранение традиций старшего поколения.