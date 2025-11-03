В ХМАО выбрали лучших дедушек Сургутского района
Участвовали югорчане в возрасте от 53 до 87 лет
Фото: Илья Московец © URA.RU
В МКДЦ Барсово Сургутского района (ХМАО) прошел конкурс «Виват, дедушки!», посвященный представителям старшего поколения. Десять югорчан из разных поселений в возрасте от 53 до 87 лет раскрывали свои таланты в творческих номинациях. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Глава в районе».
«Конкурс „Виват, дедушки!“, посвященный представителям старшего поколения, прошел в МКДЦ Барсово. Десять участников из разных поселений в возрасте от 53 до 87 лет раскрывали свои таланты в творческих номинациях: „Кузница традиций“, „Дедовский метод“, „От деда к деду“ и „В ритмах молодости“», — рассказывают в посте.
Гран-при и звание «Самый уникальный дед» завоевал Алексей Кокшаров из Угута. Первое место занял Юрий Березин из Тундрино, на втором месте — Александр Потапов из Солнечного. Третье место у Валерия Кушникова из Локосово.
Победители конкурса «Виват, дедушки!»
Фото: группа «ВКонтакте» «Глава в районе»
Организаторами мероприятия выступили Совет ветеранов и управление культуры администрации Сургутского района совместно с МКУК «Ресурсный центр культуры». Конкурс направлен на поддержку активного долголетия и сохранение традиций старшего поколения.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятия ХМАО завоевали 41 награду на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Югорские производители получили 34 золотых и 7 серебряных медалей за продукты из мяса, рыбы, молока и дикоросов.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!