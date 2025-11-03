Подростковая ОПГ в ХМАО довела ребенка до эпилепсии после избиения
Подростки также шантажируют жертв видеозаписями краж
Прокуратура Сургута (Югра) начала проверку после публикации в соцсетях видео с противоправными действиями подростков. Надзорное ведомство также контролирует ход расследования по факту избиения несовершеннолетнего у ТЦ «Аура». Об этом сообщают в telegram-канале Прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура города Сургута по поручению прокуратуры округа проводит проверку по информации, опубликованной в социальных сетях, о противоправных действиях несовершеннолетних в городе Сургуте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — пишут в посте.
Участники группировки, по данным публикаций в соцсетях, избивают детей, принуждают их к воровству и шантажируют жертв. По информации telegram-канала «Русская Община ZOV», участники группировки, включая несовершеннолетних с именами Шоха, Ислам, Дарья и Валерия, регулярно совершают преступления против несовершеннолетних.
Один из эпизодов — жестокое избиение подростка, приведшее к эпилепсии у пострадавшего. Несовершеннолетние также шантажируют жертв видеозаписями краж.
Во время проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. При выявлении нарушений прокуратура примет меры.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута возбудила два административных дела после массовой драки на чемпионате ХМАО по рукопашному бою в спортивном комплексе «Таежный». На организатора соревнований и одного из болельщиков составлены протоколы за нарушение правил безопасности.
