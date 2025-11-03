Подростковая ОПГ в ХМАО довела ребенка до эпилепсии после избиения

Подростки также шантажируют жертв видеозаписями краж Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прокуратура Сургута (Югра) начала проверку после публикации в соцсетях видео с противоправными действиями подростков. Надзорное ведомство также контролирует ход расследования по факту избиения несовершеннолетнего у ТЦ «Аура». Об этом сообщают в telegram-канале Прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура города Сургута по поручению прокуратуры округа проводит проверку по информации, опубликованной в социальных сетях, о противоправных действиях несовершеннолетних в городе Сургуте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — пишут в посте.

Участники группировки, по данным публикаций в соцсетях, избивают детей, принуждают их к воровству и шантажируют жертв. По информации telegram-канала «Русская Община ZOV», участники группировки, включая несовершеннолетних с именами Шоха, Ислам, Дарья и Валерия, регулярно совершают преступления против несовершеннолетних.

Один из эпизодов — жестокое избиение подростка, приведшее к эпилепсии у пострадавшего. Несовершеннолетние также шантажируют жертв видеозаписями краж.

Во время проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. При выявлении нарушений прокуратура примет меры.