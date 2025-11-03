В ОП рассказали, как индексируют социальные выплаты в 2026 году

Вслед за прожиточным минимумом вырастут социальные пособия малоимущим, заявил Машаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала следующего года общероссийский прожиточный минимум в расчете на душу населения возрастет на 6,8%, достигнув 18 939 рублей. Это приведет к увеличению размеров детских пособий, пенсионных надбавок и прочих социальных выплат. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

«Прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — заявил Машаров для ТАСС.

Он также отметил, что обновленный показатель окажет влияние на минимальную денежную сумму, которую должник имеет право сохранить при удержаниях на основе исполнительной документации. Определение прожиточного минимума происходит на двух уровнях — федеральном и региональном: на общегосударственном уровне его утверждает правительство не позднее 1 июля, на уровне субъектов федерации — местные органы власти до 15 сентября, принимая во внимание условия жизни и стоимость товаров и услуг.

