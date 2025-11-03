В ОП рассказали, как индексируют социальные выплаты в 2026 году
Вслед за прожиточным минимумом вырастут социальные пособия малоимущим, заявил Машаров
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С начала следующего года общероссийский прожиточный минимум в расчете на душу населения возрастет на 6,8%, достигнув 18 939 рублей. Это приведет к увеличению размеров детских пособий, пенсионных надбавок и прочих социальных выплат. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.
«Прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — заявил Машаров для ТАСС.
Он также отметил, что обновленный показатель окажет влияние на минимальную денежную сумму, которую должник имеет право сохранить при удержаниях на основе исполнительной документации. Определение прожиточного минимума происходит на двух уровнях — федеральном и региональном: на общегосударственном уровне его утверждает правительство не позднее 1 июля, на уровне субъектов федерации — местные органы власти до 15 сентября, принимая во внимание условия жизни и стоимость товаров и услуг.
Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов объявил об индексации социальных выплат, которая вступит в силу с 1 января 2026 года. Страховые пенсии для неработающих и работающих пенсионеров увеличатся на 7,6%. При этом средняя пенсия по старости составит 27 117 рублей, передает MK.RU. Выплаты ветеранам, инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы с учетом показателей инфляции текущего года на 6,8%. Прожиточный минимум вырастет на 1 200 рублей и достигнет 18 939 рублей — это отразится на величине пособий и социальных выплат, исчисляемых на его основе. Кроме того, проект бюджета предусматривает ускоренное повышение минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.