В Театре Вахтангова простились с Анатолием Меньщиковым

Проститься с Меньщиковым пришли десятки людей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Большом фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова завершилась церемония прощания с заслуженным артистом России Анатолием Меньщиковым, который умер 30 октября на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония длилась около двух часов, почтить память актера пришли десятки людей — поклонники, друзья и коллеги по театру.

Среди присутствовавших были заслуженные артисты России Светлана Йозефий, Михаил Васьков, Елена Сотникова, народный артист России Евгений Князев, а также молодое поколение вахтанговцев. «Для нашего поколения он был Тоха Меньшиков. Он был рыцарем театра, преданным, всегда его отстаивал. По неуважительным причинам Тоха не отсутствовал на сцене. Ни от каких ролей не отказывался — даже от очень маленьких, от массовок», — вспомнил Князев. Его слова приводит ТАСС.

Актриса Елена Сотникова рассказала, что для Меньщикова главным было находиться на сцене, даже в самых небольших ролях. Михаил Васьков выразил благодарность коллеге. Гроб с телом актера вынесли из театра под продолжительные аплодисменты.

