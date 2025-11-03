Мишустин: сотрудничество РФ и КНР укрепляется, несмотря на турбулентность в мире

Мишустин отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продолжающемся укреплении экономических связей между страной и Китаем на фоне турбулентности, характерной для глобальной политики и мировой экономики. Также российская сторона инициирует реализацию новых крупномасштабных проектов.

«Мы запускаем новые масштабные проекты. Среди них — освоение месторождений нефти и газа, производство высокотехнологичного оборудования, кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны, реализуем совместные программы в авиа- и автомобилестроении, развиваем транспортные коридоры, работаем в экстремальных условиях Арктики», — передает слова Мишустина ТАСС. Его заявление прозвучало в рамках 30-й регулярной встречи руководителей правительств двух государств.

Михаил Мишустин подчеркнул уникальность формата встреч глав правительств, функционирующего на протяжении трех десятилетий. По его словам, это свидетельствует о постоянстве, надежности и стабильности отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва и Пекин обладают широкой общностью интересов и придерживаются схожих позиций по принципиальным вопросам.

Премьер-министр России привел в пример китайскую поговорку: «Взаимное доверие — краеугольный камень дружбы». По его словам, именно оно, наряду с пониманием общих интересов и стремлением к совместному движению вперед, позволяет нам результативно решать долгосрочные задачи, определенные Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.