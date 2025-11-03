Волочкова и Джигурда отправляются в рехаб: в чем суть шоу «Звезды под капельницей»

Волочкова решилась отправиться на реабилитацию в прямом эфире Фото: Размик Закарян © URA.RU

На телеканале «Пятница!» 14 ноября начнется реалити-эксперимент «Звезды под капельницей». Впервые на телевидении популярные артисты и блогеры решились пройти реабилитацию от зависимостей на глазах у всей страны. Балерина Анастасия Волочкова, эпатажный актер Никита Джигурда, телеведущая Маша Малиновская, блогер Рома Желудь и другие известные личности проведут несколько недель в звездном рехабе под наблюдением профессиональных врачей. URA.RU рассказывает о предстоящей премьере.

Что за шоу «Звезды под капельницей»

«Звезды под капельницей» — это социальный эксперимент, в котором знаменитости пытаются избавиться от пагубных привычек и начать жизнь заново. В отличие от привычных форматов вроде «Звезд в Африке» или «Дом-2», знаменитости будут бороться не за денежный приз, а за свое здоровье. Проектом руководит известный нарколог и психиатр Василий Шуров, более 15 лет помогающий людям справляться с алкоголизмом и наркозависимостью.

Участники шоу «Звезды под капельницей»

По словам Ромы Желудя, ранняя слава привела его к зависимостям Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

В звездный рехаб отправились звезды Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Маша Малиновская, Рома Желудь, а также рэп-исполнительница Хофманнита, блогеры Диана Астер и ГАБАР и актриса Евгения Осипова, знакомая зрителям по роли доярки из «Хацапетовки». Все они не побоялись признаться в своих слабостях и согласились пройти путь очищения под прицелом камер.

Некоторые участники уже делились своими переживаниями: Рома Желудь признался, что именно слава и ранний успех привели его к зависимости. А Волочкова, долго отрицавшая свои проблемы с алкоголем, решила впервые честно рассказать о них. Даже Джигурда признался, что «этот проект не только увлекательный, но и нужный, поскольку честный разговор».

В чем суть шоу «Звезды под капельницей»

Каждый герой проходит курс реабилитации, включающий индивидуальные капельницы, психологические сеансы и работу с зависимостью в группе. Участников ждут не испытания ради рейтингов, а реальные медицинские и психотерапевтические процедуры. По словам нарколога Василия Шурова, проект должен показать, что реабилитация — это не страшно, а помощь врачей действительно работает.

Справятся ли звезды с зависимостями, зрители узнают уже 14 ноября Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Создатели проекта подчеркивают: это не постановка. Все капельницы и консультации настоящие, а эмоции героев — подлинные. В ходе съемок участники не только учатся жить без алкоголя, но и открывают друг другу душу. Зрителей ждут драматичные признания, искренние слезы и даже неожиданные романы.

Пока что создатели шоу не раскрывают всех карт: неизвестно, сколько времени займет лечение и предстоит ли звездным участникам проходить привычные для других проектов испытания. Но одно известно точно — шоу станет первым шагом для знаменитостей встать на путь исцеления.

Когда и где смотреть шоу «Звезды под капельницей»