Россиянка загадочно пропала в отеле в Турции, у нее остался сын

В Анталии пропала жительница Санкт-Петербурга после того, как вышла из гостиницы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В турецком курортном городе Анталия пропала 41-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Киселева, приехавшая на отдых вместе со своим 12-летним сыном. Как сообщает telegram-канал «Осторожно, новости», россиянка с ребенком остановились в отеле Royal Atlantis Spa & Resort. Инцидент произошел 31 октября: женщина сообщила сыну, что сходит в магазин, после чего покинула номер и больше не вернулась.

«Около 19:00 она сказала ребенку, что пойдет за сигаретами в магазин и взяла у мальчика пять долларов. Позже сотрудники полиции выяснили, что она вышла из гостиницы с другим постояльцем, с которым познакомилась накануне. Вместе они ушли купаться на пляж, при этом мужчина утверждает, что в какой-то момент отошел поиграть в волейбол, а когда вернулся, то уже не нашел Ирину», — передает telegram-канал.

Не дождавшись женщины, мужчина забрал ее личные вещи — сумку и обувь — в свой номер. В 23:00 по местному времени сумка россиянки была передана на стойку регистрации. В ней находились деньги, мобильный телефон, паспорта и отельный браслет, хотя, по утверждению мальчика, мать обычно не снимала браслет даже во время купания. Последним, кто видел пропавшую, стал уборщик на пляже: около 19:00 Киселева спала на шезлонге. Попытки отследить ее дальнейшие передвижения по записям камер видеонаблюдения результатов не дали.

Сегодня вечером несовершеннолетний сын россиянки отправится на родину. Организацией его возвращения занимается туроператор ANEX Tour. Родственники пропавшей обратились с просьбой к МИД РФ о содействии в розыске для установления местонахождения женщины.