Более 200 человек эвакуировали из ТРЦ «Спектр» в Москве из-за пожара

Пожар в ТРЦ «Спектр» ликвидирован, эвакуированы 215 человек
Около 215 человек эвакуировались из торгово-развлекательного центра «Спектр» на Новоясеневском проспекте в Москве из-за возгорания в одном из помещений на третьем этаже. Об этом 3 ноября сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Возгорание произошло в одном из помещений на третьем этаже в ТРЦ по адресу: Новоясеневский проспект, д. 1. Из здания эвакуировались около 215 человек», — сказал представитель оперативных служб.
По его словам, в настоящее время пожар потушен. Информация о пострадавших и причинах возгорания не уточняется.
