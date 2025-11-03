Логотип РИА URA.RU
Более 200 человек эвакуировали из ТРЦ «Спектр» в Москве из-за пожара

03 ноября 2025 в 19:45
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 215 человек эвакуировались из торгово-развлекательного центра «Спектр» на Новоясеневском проспекте в Москве из-за возгорания в одном из помещений на третьем этаже. Об этом 3 ноября сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Возгорание произошло в одном из помещений на третьем этаже в ТРЦ по адресу: Новоясеневский проспект, д. 1. Из здания эвакуировались около 215 человек», — сказал представитель оперативных служб.

По его словам, в настоящее время пожар потушен. Информация о пострадавших и причинах возгорания не уточняется.

