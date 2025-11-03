В США предупредили Запад после заявлений о ядерном оружии РФ
Журнал подчеркнул, что ядерное оружие России лидирует по многим показателям
Фото: Минобороны России
Россия первой в мире сможет получить возможность ядерных ударов с моря благодаря подлодке «Хабаровск» и подводных аппаратов «Посейдон». Об этом сообщили иноСМИ.
«Беспилотники являются одноразовым оружием и предназначены для подрыва боеголовок глубоко под водой, чтобы вызвать радиоактивные цунами, которые могут нанести массовые разрушения вражескому побережью. В отличие от ракет, которые запускаются подводными лодками в воздух, атаки, основанные на детонации боеголовок под поверхностью океана, считаются практически невозможными для перехвата», — пишет журнал Military Watch Magazine, рассказывая о «Хабаровске» и «Посейдоне». Авторы материала также указывают на то, что ядерные силы России лидируют в мире по многим показателям и возможностям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с атомной энергоустановкой, подчеркнув, что перехват этого оружия технически невозможен для других стран. По словам главы государства, аппарат превосходит мировые аналоги по глубинам и скоростям передвижения, не имея равных в мире. Разработанный ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит», «Посейдон» предназначен для доставки ядерных боеприпасов повышенной мощности к берегам противника и способен наносить удары по военной инфраструктуре на значительных расстояниях.
