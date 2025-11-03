В США предупредили Запад после заявлений о ядерном оружии РФ

Журнал подчеркнул, что ядерное оружие России лидирует по многим показателям Фото: Минобороны России

Россия первой в мире сможет получить возможность ядерных ударов с моря благодаря подлодке «Хабаровск» и подводных аппаратов «Посейдон». Об этом сообщили иноСМИ.

«Беспилотники являются одноразовым оружием и предназначены для подрыва боеголовок глубоко под водой, чтобы вызвать радиоактивные цунами, которые могут нанести массовые разрушения вражескому побережью. В отличие от ракет, которые запускаются подводными лодками в воздух, атаки, основанные на детонации боеголовок под поверхностью океана, считаются практически невозможными для перехвата», — пишет журнал Military Watch Magazine, рассказывая о «Хабаровске» и «Посейдоне». Авторы материала также указывают на то, что ядерные силы России лидируют в мире по многим показателям и возможностям.