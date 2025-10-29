У «Посейдона» нет аналогов в мире: Путин рассказал о новом уникальном подводном оружии РФ с ядерной установкой

Возможности подводного оружия «Посейдон» опережают мировые аналоги и не имеют равных Фото: Владимир Андреев

Президент России Владимир Путин заявил, что перехват российской подводной торпеды «Посейдон» технически невозможен для других стран. Об этом глава государства сообщил во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, говоря о прошедших испытаниях «Посейдона». По словам президента, возможности изделия существенно опережают мировые аналоги и не имеют равных по глубинам и технологии скрытого передвижения.

Путин подчеркнул уникальность российского вооружения, отметив технологическое превосходство беспилотного комплекса. Более подробно о беспилотных торпедах — в материале URA.RU.

Путин объявил об успешных испытаниях «Посейдона»

Владимир Путин впервые объявил об успешных испытаниях атомной энергетической установки на беспилотном подводном аппарате «Посейдон». По словам главы государства, оно прошло на борту одного из носителей подводного комплекса и завершилось запуском инновационной энергоустановки.

Запуск атомной установки демонстрирует высокий уровень российских разработок Фото: VK-группа «Авангард Центр»

Отмечается, что подводный аппарат впервые удалось запустить не только стартовым двигателем с подводной лодки-носителя — также была запущена атомная энергетическая установка, на которой торпеда прошла определенное количество времени. Президент также отметил, что запуск атомной установки демонстрирует высокий уровень российских разработок в области морского вооружения. Во время испытания аппарат находился под контролем специалистов, полностью выполнил поставленные задачи и подтвердил расчетные характеристики.

Глава государства отметил мощность подводного оружия

Мощность подводного оружия значительно выше, чем у новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат», сообщил Путин. Он пояснил, что разработка системы «Посейдон» обусловлена необходимостью поддержания баланса сил и сдерживания внешних угроз.

У «Посейдона» нет аналогов в мире

«Посейдон» не имеет мировых аналогов и неуязвим для современных средств защиты, отметил президент России. Он подчеркнул, что возможности аппарата остаются недостижимыми для других стран и не скоро появятся ни у кого в мире.

Путин подчеркнул уникальность подводного аппарата невозможностью его перехвата современными технологиями. При этом российские военные продолжают совершенствовать перспективные виды вооружения в оборонных интересах страны.

Никто не перехватит новое беспилотное оружие

Перехват российской подводной торпеды технически невозможен для других стран, заявил Владимир Путин. По его словам, «Посейдон» существенно опережает мировые аналоги по глубинам и возможностям скрытного передвижения.

«... По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, способов перехвата не существует», — сказал президент. Такое заявление он сделал во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.

Разработчики проекта

Рзработчиками проекта «Посейдон» выступили ведущие отечественные организации — ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит», имеющие большой опыт в создании стратегических морских средств обороны. Уточняется, что это не просто торпеда, а автономная система, способная наносить удар по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с «Известиями» рассказал, что аппарат может применяться для разрушения критической инфраструктуры и объектов в условиях глобального военного конфликта.

По его словам, такие аппараты рассчитаны в первую очередь на «ядерное возмездие», поскольку их способности практически не ограничены границами. Глубина погружения «Посейдона» гарантирует аппарату неуязвимость для существующих видов вооружений противника. По его оценке, ни одна современная противолодочная система не способна отследить и перехватить аппарат на его рабочих глубинах и скоростях.

Подводное оружие при запуске способно вызвать цунами Фото: VK-группа «Авангард Центр»

Подводная лодка «Белгород» получит суперторпеды «Посейдон»

Атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» вскоре получит на вооружение ядерные суперторпеды «Посейдон». Об этом ранее сообщал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. По словам эксперта, оснащение флота новейшим оружием открывает для России новые возможности ведения стратегического сдерживания.

«Торпеда может пойти фактически с любого азимута, бить по любому побережью, и необязательно по портам. При такой мощности она способна просто взрываться на некотором расстоянии от берега, вызывая цунами, которое, например, может смыть целую авиабазу. Подобный случай был в Японии», — подчеркнул профессор Подберезкин в комментарии для издания «Рамблер».

Комплекс способен доставлять ядерные боеприпасы к берегам противника