В Тюменской области назван топ высокооплачиваемых рабочих профессий

По итогам октября токари зарабатывают больше всех в регионе среди рабочих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области по итогам октября самую высокую зарплату среди рабочих вакансий предлагали токарям, прорабам и фасадчикам. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», их зарплаты варьируются от 160 до 228 тысяч рублей.

«Самой высокооплачиваемой среди рабочих профессий В Тюменской области в октябре оказалась вакансия токаря, средняя предлагаемая зарплата составила 228 333 рубля в месяц. Также в список высокооплачиваемых рабочих профессий по итогам октября вошли прораб со средней предлагаемой оплатой 185 000 рублей в месяц и фасадчик — 163 750 рубля в месяц», — поделились эксперты.