В Тюмени названы сроки обновления надземного перехода через ж/д пути

В Тюмени реконструкция надземного перехода у путепровода «Стрела» по улице Мориса Тореза завершится до 15 декабря текущего года. Такие сроки назвал глава города Максим Афанасьев.

«Переход возле моста „Стрела“ (расположенного на улице Мориса Тореза) преображается на глазах! Завершить реконструкцию планируется до 15 декабря 2025 года», — поделился Афанасьев в своем telegram-канале.

Уже сейчас готовы металлические конструкции шахт подъемных платформ и лестничные сходы, а также установлен утеплитель. Завершены малярные работы и сделаны подходы. В ближайшее время будут установлены ограждения из нержавеющей стали и оборудование для подъемных платформ.