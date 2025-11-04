Куда тюменцам пожаловаться на лужи

Инструкция, куда обращаться из-за луж в Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюмень накрыл долгожданный снег, выпавший в начале ноября, однако уже на этой неделе в областной столице прогнозируют теплую погоду. Из-за этого во дворах города могут появиться большие лужи. Куда местные жители могут пожаловаться из-за затопления придомовой территории — в материале URA.RU.

Куда обращаться из-за луж в Тюмени

Если в городе образовалась огромная лужа, местные могут обратить на это внимание администрации. Для этого необходимо написать в сообщество мэрии «Тюмень — наш дом» в раздел «Мы помогаем». Обязательно указание времени, а также адреса. Для удобства, тюменцы могут приложить фотографию. После этого запрос будет обработан в ближайшее время.

Однако стоит обратить внимание, что уборка луж придомовой территории находится вне компетенций администрации. Для устранений таких подтоплений жителям домов следует обращаться в управляющие компании.

Куда обращаться, если лужи образовались у магазинов или иных организаций

Может получиться так, что вода растает рядом с магазином, аптекой или общепитом. В конкретно этом случае ответственность несет не УК или администрация, а сама организация. Для устранения лужи тюменцам советуют звонить непосредственно собственникам бизнеса.

Куда обращаться из-за луж в Тюменском районе

Если вода подтопила локации в Тюменском районе, то тюменцам рекомендуют звонить в местную администрацию. А если лужа образовалась на частном участке, то за водоотведение на ней отвечает непосредственный владелец территории.