Куда тюменцам пожаловаться на лужи
Инструкция, куда обращаться из-за луж в Тюмени
Фото: Илья Московец © URA.RU
Тюмень накрыл долгожданный снег, выпавший в начале ноября, однако уже на этой неделе в областной столице прогнозируют теплую погоду. Из-за этого во дворах города могут появиться большие лужи. Куда местные жители могут пожаловаться из-за затопления придомовой территории — в материале URA.RU.
Куда обращаться из-за луж в Тюмени
Если в городе образовалась огромная лужа, местные могут обратить на это внимание администрации. Для этого необходимо написать в сообщество мэрии «Тюмень — наш дом» в раздел «Мы помогаем». Обязательно указание времени, а также адреса. Для удобства, тюменцы могут приложить фотографию. После этого запрос будет обработан в ближайшее время.
Однако стоит обратить внимание, что уборка луж придомовой территории находится вне компетенций администрации. Для устранений таких подтоплений жителям домов следует обращаться в управляющие компании.
Куда обращаться, если лужи образовались у магазинов или иных организаций
Может получиться так, что вода растает рядом с магазином, аптекой или общепитом. В конкретно этом случае ответственность несет не УК или администрация, а сама организация. Для устранения лужи тюменцам советуют звонить непосредственно собственникам бизнеса.
Куда обращаться из-за луж в Тюменском районе
Если вода подтопила локации в Тюменском районе, то тюменцам рекомендуют звонить в местную администрацию. А если лужа образовалась на частном участке, то за водоотведение на ней отвечает непосредственный владелец территории.
С наступлением холодов жители Тюменской области должны быть готовы к различным чрезвычайным ситуациям, включая пожары из-за неисправности отопительных систем и проблемы с коммунальными услугами. Для решения таких проблем тюменцы могут обращаться в управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, а также в единый центр оперативного реагирования города.
