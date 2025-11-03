Жители Первоуральска отремонтировали убитую дорогу, администрация не оценила

Местные жители ждали ремонта с 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Первоуральска (Свердловская область) за один день отремонтировали дорогу на плотине Верхне-Шайтанского пруда. Однако в администрации города заявили, что ремонт не имел смысла из-за предстоящего проезда тяжелой техники, которая разрушит дорожное покрытие.

«В 2025–2026 годах проводятся работы по ремонту плотины Верхне-Шайтанского пруда. После завершения ремонтных работ весь материал будет вывезен с территории водоема. Перевозка будет осуществляться большегрузной техникой (грузоподъемностью 20–30 тонн)», — передает «Коммерсантъ Урал».

Работы запланированы на 2026 год — в период весеннего паводка. Ранее администрация обещала местным жителям отремонтировать участок к 2022 году, однако сроки многократно переносились.

В октябре 2025 года чиновники ответили на жалобу жителей, что средств на работы нет. Первоуральцы решили отремонтировать плотину своими силами: купили материалы, арендовали технику и провели работы, которые продолжались целый день. По словам местных жителей, предыдущий ремонт смыло первым дождем.

На инициативую жителей отреагировал и депутат законодательного собрания Рант Краев. Он предложил всем участвовавшим попробовать себя на «позиции народного избранника».