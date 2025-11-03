Суд оправдал екатеринбурженку по делу о заказе убийства экс-сожителя

Женщину освободили сразу после разглашения вердикта Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский областной суд оправдал жительницу Екатеринбурга Наталью Исаеву, обвиняемую в организации убийства по найму своего бывшего сожителя. Решение было принято судом присяжных единогласно, сообщила журналистка и правозащитница Ева Меркачева.

«Единогласно присяжные оправдали жительницу Екатеринбурга Наталью Исаеву, обвиняемую в организации убийства по найму своего бывшего сожителя. Мужчина жив! И киллера никакого не было. Женщину, от отчаяния хватавшуюся за любую возможность, „развел“ некий проходимец», — написала Меркачева в своем telegram-канале.

Защита во главе с адвокатом Евгенией Кротовой смогла доказать, что никаких действий по организации преступления не предпринималось, а обвиняемая стала жертвой мошенника. Согласно материалам дела, Исаева пыталась найти защиту от навязчивого преследования со стороны бывшего партнера. В отчаянии она обратилась к человеку, который представился исполнителем заказного убийства, но оказался мошенником и просто получил с женщины деньги.

