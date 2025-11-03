Свердловская прокуратура начала проверку из-за падения ребенка в колодец

Девочку из люка достал мимо проходящий несовершеннолетний мужчина Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура города Нижней Туры организовала проверку по факту падения четырехлетнего ребенка в открытый канализационный колодец. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура города Нижней Туры организовала проверку в связи с падением четырехлетней девочки в открытый канализационный колодец... Установлено, что 1 ноября 2025 года около 17 часов девочка со своими братьями, 2015 г. р. и 2016 г. р., вышла на прогулку, во время которой упала в колодец, расположенный по улице Советская», — говорится в сообщении прокуратуры.

Девочку достал самостоятельно несовершеннолетний мужчина, проходящий мимо. После происшествия ребенка доставили в Нижнетуринскую центральную районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

В настоящее время прокуратура устанавливает организацию, ответственную за обслуживание колодца. Также запрошена информация в медицинском учреждении о характере полученной девочкой травмы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о предъявлении в интересах несовершеннолетней искового заявления о возмещении морального и материального ущерба.