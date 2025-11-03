Особняк семейства Поклевских-Козелл был возведен приблизительно в семидесятые годы девятнадцатого столетия Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Екатеринбурга находится здание, окутанное множеством тайн. Усадьба Поклевских-Козелл на улице Малышева, 46 — это не только памятник архитектуры, но и живой свидетель ключевых событий российской истории. Сегодня в его стенах размещается Краеведческий музей имени О.Е. Клера, однако подлинная судьба этого сооружения известна немногим. Подробнее — в материале URA.RU.

Становление династии предпринимателей

Основатель состояния Альфонс Фомич — уроженец Витебской губернии 1809 года. Он добился первого крупного успеха в 1845 году, приобретя пароход «Основа». Это положило начало первому сибирскому пароходству. Начав с аренды винокуренных производств в Талице, со временем он стал владельцем восьми заводов. Семья направляла значительные средства на социальные проекты: строительство церквей, образовательных и медицинских учреждений по всему Уралу и Сибири.

Предназначение резиденции: развенчание мифов

Распространено заблуждение, что здание изначально проектировалось как музей. В действительности Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, постоянно проживавший в Талице, стремился создать в столице Урала репрезентативную резиденцию. Методично скупая соседние участки, промышленник возвел роскошный дворец по соседству с Городской думой. Интерьеры соответствовали последнему слову техники: здесь были проведены электричество, телефонная связь, а художественная отделка частично сохранилась до наших дней.

Продолжение после рекламы

Тайна архитектурного проекта

Авторство проекта до сих пор остается предметом дискуссий. Стилистические особенности указывают на Михаила Реутова, занимавшего в период строительства пост главного архитектора Екатеринбурга. Косвенным подтверждением служит его же проект костела Святой Анны, финансировавшегося Поклевскими-Козелл. Внутри сохранились парадная лестница каслинского литья и два чугунных камина, однако подлинная лепнина была скрыта подвесными потолками в ходе реставрации 1990-х годов.

Архитектурный парадокс: два в одном

Семья Поклевских-Козелл создала уникальную традицию проведения званых обедов в своем доме в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU

Визуально единый фасад скрывает сложную структуру. Правая часть комплекса — это Дом городского общества, образец классической архитектуры рубежа XVIII-XIX веков. Левое крыло представляет собой нарядный особняк, построенный в 1870-х годах. Лишь в 1912 году появилась соединительная галерея, сформировавшая современный облик ансамбля. Важно отметить, что семье Поклевских-Козелл принадлежала исключительно левая часть — их родовое гнездо на Покровском проспекте.

Революционные метаморфозы

Уже в феврале 1917 года, задолго до массовой национализации, особняк перешел совету депутатов. В апреле того же года здесь выступал Яков Свердлов, а также работал Яков Юровский — будущий комендант Ипатьевского дома. В 1930-е годы здание заняло НКВД, в военный период здесь производили оптические детали, и лишь в 1986 году сооружение обрело музейный статус.

Благотворительность как стиль жизни

Представители династии вошли в историю как щедрые меценаты. Их средства направлялись на строительство не только храмов, но и светских учреждений — школ и больниц. Особой статьей расходов была поддержка католической общины, что объясняется польским происхождением семьи.

Легенды и реальность

Благотворительные обеды: В особняке практиковались званые обеды, куда мог попасть любой желающий, внесший благотворительный взнос. Это считалось признаком высокого социального статуса.

В особняке практиковались званые обеды, куда мог попасть любой желающий, внесший благотворительный взнос. Это считалось признаком высокого социального статуса. Миф о кладе: После того как в талицком имении были обнаружены ценные предметы, слухи о возможном существовании тайников, а значит, и спрятанных богатств, перекинулись на екатеринбургский особняк. Однако, несмотря на эти предположения и стойкую веру некоторых энтузиастов, что здание может скрывать ценные артефакты, подтверждений подобным теориям обнаружено не было. Поиски не принесли желаемых результатов, оставляя вопрос о тайниках в екатеринбургском доме открытым для спекуляций.

После того как в талицком имении были обнаружены ценные предметы, слухи о возможном существовании тайников, а значит, и спрятанных богатств, перекинулись на екатеринбургский особняк. Однако, несмотря на эти предположения и стойкую веру некоторых энтузиастов, что здание может скрывать ценные артефакты, подтверждений подобным теориям обнаружено не было. Поиски не принесли желаемых результатов, оставляя вопрос о тайниках в екатеринбургском доме открытым для спекуляций. Революционный авангард: В отличие от многих зданий, национализированных позднее, этот особняк одним из первых перешел под контроль новых властей, что сделало его важным центром политической жизни.

Продолжение после рекламы

Послереволюционная судьба

В советский период здание сменило несколько функций: от ведомственного учреждения НКВД в 1930-х до завода оптики в годы войны и педагогического института в послевоенное время. Превращение особняка в музей в 1986 году символически воплотило миф о его изначальном музейном предназначении, возникший столетием ранее. Таким образом, дом Поклевских-Козелл продолжает хранить множество загадок, оставаясь одним из самых атмосферных и исторически насыщенных мест Екатеринбурга.