Какие народные средства опасны, а какие работают: советы врача из Екатеринбурга

Врач Мелкозеров не рекомендует заниматься самолечением Фото: Анна Майорова © URA.RU

При простуде лечиться народными средствами можно, но не все с осторожностью, так некоторые из них могут быть даже опасны. Как лучше бороться с простудой и повышать иммунитет, URA.RU рассказал начальник отдела неотложной медпомощи ЦГКБ №24 Екатеринбурга Владимир Мелкозеров.

Масочный режим

При первых признаках заболевания рекомендуется носить маску, которая является преградой распространения инфекционных заболеваний. Здоровые люди маску могут носить по желанию.

Противовирусные препараты

Маску следует надевать, в первую очередь, при заболевании Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Применять противовирусные препараты, которые прописаны в клинических рекомендациях по лечению ОРВИ и гриппа, нужно по назначению врача. Они могут быть назначены с профилактической целью. Перед наступлением массовой заболеваемости пациенты без признаков ОРВИ могут обратиться в кабинеты неотложной помощи или к своему участковому терапевту, чтобы получить рекомендации.

При заболевании в случае отказа от противовирусного препарата высок риск возникновения осложнений в виде тяжелой пневмонии, ангины и прочего, предупредил врач. Он добавил, что на последней конференции в НИИ гриппа (Москва) в сентябре по сезону гриппа в 2025-2026 году говорилось, что Всемирная организация здравоохранения считает назначение противовирусных препаратов на начальных стадиях заболевания ОРВИ вполне оправданным.

Кабинет неотложной помощи

Если вы уже заметили какие-то проявления ОРВИ, необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи для температурящих пациентов. В рамках приказа минздрава Свердловской области такие кабинеты работают во всех городских поликлиниках Екатеринбурга с 8 утра до 20 часов вечера без выходных. На прием можно попасть без очереди и без записи. Там же проводится экспресс-тестирование на грипп и коронавирус, которые являются высококонтагиозными заболеваниями, то есть передаются очень быстро от больного к здоровому.

Народные средства

Кутаться в три одеяла и надевать шерстяные носки при температуре врач не советует Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народные средства, будь то мед, лимон, чеснок, брусника, фиточаи, врач одобряет, но в пределах разумного. Самое действенное — это соблюдение сна и отдыха, а также обильное питье. «Мы живем в условиях агрессивной среды. Вирусы и бактерии сейчас устойчивы ко всем народным средствам, которые были вполне работающими во времена наших бабушек и дедушек. На сегодняшний день, как показывает практика, это всего лишь дополнительное лечение, которое снимает только лишь симптоматику и прямого воздействия на вирус или на бактерию не происходит», — объяснил врач.

Но есть народные средства, которые даже вредны. Например, горячее молоко с медом не даст ничего хорошего, кроме того, что обожжет слизистую ротоглотки. А из меда при высоких температурах выделяются токсины, и он уже становится опасным, а не полезным. Натирание сливочным маслом только раздражает кожу, как и ношение колючих шерстяных носков. Постельный режим под тремя одеялами тоже не имеет смысла. В таком случае пациенты сами себе нагоняют температуру, создают эффект термоса.

Повышать иммунитет с помощью препаратов лучше тоже после консультации с врачом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Обтирание раствором водки с уксусом, которое в прошлом тоже использовали при температуре, отчасти эффективно, если правильно их смешать, но без медицинского образования это маловероятно. Вместо этого средства достаточно просто принять душ, после, не вытираясь, походить по квартире с остатками воды на коже. При испарении жидкости будет происходить охлаждение кожных покровов.

Поднятие иммунитета

Поднимать иммунитет, если пациент уже заболел, никакого смысла нет. Об этом нужно заботиться заблаговременно. Применение ударных дозировок витамина С и витамина Д в остром периоде простудных заболеваний имеет место быть, но только по назначению врача.