Природа

Погода

Мощная магнитная буря нагрянет в Свердловскую область

04 ноября 2025 в 04:19
Магнитная буря продлится с 5 по 11 ноября

Фото: Создано в Midjourney

На территории всей Свердловской области с 5 ноября ожидается сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолятся почти неделю. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.

Буря накроет Свердловскую область вечером 5 ноября. Активность продлится до 11 ноября. Самые сильные геомагнитные возмущения обрушатся на свердловчан с 7 по 9 ноября.

В период магнитных бурь рекомендуется ограничить физические нагрузки и минимизировать эмоциональное напряжение. Помимо этого, необходимо обратить особое внимание на режим отдыха, обеспечить полноценный сон и  пить больше воды.

Фото: платформа Time-in.ru

