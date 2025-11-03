Мужчина врезался в три автомобиля и перевернулся Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нижнем Тагиле 51-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП: мужчина за рулем Toyota Camry врезался в три припаркованных автомобиля и опрокинул собственную машину. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«В Нижнем Тагиле вечером на улице Дзержинского, напротив дома 50, 51-летний мужчина за рулем иномарки Toyota Camry, будучи пьяным (0,645 мг/л), потерял контроль над управлением автомашины, допустил столкновение с тремя припаркованными автомобилями: Nissan, „Ваз 2101“, Renault, после чего опрокинул собственную машину», — рассказало ведомство в своем telegram-канале. Пострадавших среди людей не было.

В отношении виновника аварии составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призвала граждан сообщать по телефонам 112 или 102 о случаях, когда нетрезвые люди садятся за руль, поскольку своевременный звонок может предотвратить трагедию.