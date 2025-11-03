В Свердловской области потратят больше 50 млн на ремонт полуразрушенного моста

Мост на 35-м километре Серовского тракта был построет в 1983 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области объявлен тендер на ремонт моста через реку Шитовский исток на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Верхней Пышмы. Начальная цена контракта составляет 51,6 миллиона рублей, работы запланированы на 2026 год, следует из информации на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по обновлению переправы. В перечень входит устранение трещин на конструкциях моста, удаление коррозии с металлических элементов и укладка нового асфальтового покрытия. Также планируются другие необходимые работы для восстановления объекта.