В Свердловской области потратят больше 50 млн на ремонт полуразрушенного моста
Мост на 35-м километре Серовского тракта был построет в 1983 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области объявлен тендер на ремонт моста через реку Шитовский исток на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Верхней Пышмы. Начальная цена контракта составляет 51,6 миллиона рублей, работы запланированы на 2026 год, следует из информации на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по обновлению переправы. В перечень входит устранение трещин на конструкциях моста, удаление коррозии с металлических элементов и укладка нового асфальтового покрытия. Также планируются другие необходимые работы для восстановления объекта.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 28 октября по 6 ноября 2025 года. Победитель торгов будет определен 10 ноября.
