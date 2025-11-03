Провокационная надпись засветилась на небоскребе в Екатеринбурге. Видео
Кто автор перфоманса - неизвестно
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге на небоскребе «Высоцкий» появилась надпись с отсылкой на ограбление парижского Лувра. Кадрами с URA.RU поделился читатель.
«В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!!!», — транслируется на здании.
Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Группа неизвестных проникла в музей по пожарной лестнице и за несколько минут похитила ценные ювелирные артефакты, включая украшения императрицы Евгении и королевских особ. По данным следствия, преступление стало возможным из-за утечки информации о системе безопасности музея, к которой мог быть причастен один из сотрудников службы охраны.
Ранее URA.RU показывало, каким нейросеть видит бизнес-центр через сто лет. Искусственный интеллект даже предположил, что к 2125 году высоток будет уже две.
- Влад03 ноября 2025 19:37предположу, что в высотке есть ювелирный магазин "Лувр". Ничего криминального в надписи не нахожу
- читатель03 ноября 2025 18:55явка с повинной что-ли?