В Екатеринбурге на небоскребе «Высоцкий» появилась надпись с отсылкой на ограбление парижского Лувра. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

«В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!!!», — транслируется на здании.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Группа неизвестных проникла в музей по пожарной лестнице и за несколько минут похитила ценные ювелирные артефакты, включая украшения императрицы Евгении и королевских особ. По данным следствия, преступление стало возможным из-за утечки информации о системе безопасности музея, к которой мог быть причастен один из сотрудников службы охраны.

