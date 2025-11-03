Логотип РИА URA.RU
Провокационная надпись засветилась на небоскребе в Екатеринбурге. Видео

03 ноября 2025 в 18:54
Кто автор перфоманса - неизвестно

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге на небоскребе «Высоцкий» появилась надпись с отсылкой на ограбление парижского Лувра. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

«В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!!!», — транслируется на здании.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Группа неизвестных проникла в музей по пожарной лестнице и за несколько минут похитила ценные ювелирные артефакты, включая украшения императрицы Евгении и королевских особ. По данным следствия, преступление стало возможным из-за утечки информации о системе безопасности музея, к которой мог быть причастен один из сотрудников службы охраны.

Комментарии (2)
  • Влад
    03 ноября 2025 19:37
    предположу, что в высотке есть ювелирный магазин "Лувр". Ничего криминального в надписи не нахожу
  • читатель
    03 ноября 2025 18:55
    явка с повинной что-ли?
