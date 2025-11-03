На улицах Екатеринбурга станет меньше самокатов
Популярность электросамокатов среди екатеринбуржцев возросла
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Сервис кикшеринга МТС Юрент завершил сезон самокатов в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. С марта по ноябрь 2025 года горожане проехали более 3,6 миллиона километров.
«В этом сезоне екатеринбуржцы еще более активно использовали самокаты как транспорт. Среднее время поездки снизилось по сравнению с прошлым сезоном — с 14 в 2024 году до 11 минут в 2025, при этом количество поездок на райдера за сезон выросло», — отметили в пресс-службе МТС Юрент.
Наиболее распространенными стали поездки от дома до работы, торгового центра или спортзала, а также использование самокатов в качестве транспорта последней мили — от метро или остановки общественного транспорта до конечного пункта назначения. Пик активности пользователей приходился на утренние часы с 6 до 10 и вечерние с 17 до 22, когда горожане едут на работу или возвращаются домой. Самыми популярными районами для старта и завершения маршрутов стали Ленинский, Виз и Академический. Наиболее востребованным оказался маршрут по улицам Бориса Ельцина и 8 Марта от Ельцин Центра до Дендропарка.
Самокаты также часто арендовали туристы из Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ижевска, Казани и других городов — Екатеринбург вошел в топ-5 популярных туристических направлений в России. Также уральская столица заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по доле транспортных поездок среди российских городов.
Спрос на кикшеринг в Екатеринбурге растет на фоне низкой скорости общественного транспорта в городе — согласно исследованию «2ГИС», наземный транспорт движется со средней скоростью 20 км/ч, что является самым низким показателем среди российских городов-миллионников. С 1 ноября 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга также подорожала до 42 рублей.
