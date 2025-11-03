Логотип РИА URA.RU
Более 100 жителей США погибли от стрельбы в Хэллоуин

03 ноября 2025 в 22:01
Множество людей пострадало и погибло

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Более ста человек погибли в результате массовых инцидентов со стрельбой в США во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщают СМИ.

Согласно данным, собранным агентством РИА Новости на основе открытых источников, в период хэллоуинских выходных в Соединенных Штатах в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия погибли свыше 100 человек, еще более 200 получили ранения. В течение выходных дней американские средства массовой информации зафиксировали 11 эпизодов стрельбы, в каждом из которых пострадали четыре и более человека.

В частности, в городе Кливленд неизвестные открыли огонь по участникам вечеринки, проходившей в арендованном загородном доме, в результате чего ранения получили восемь несовершеннолетних. В штате Техас во время праздничных мероприятий пострадали четверо подростков. Инциденты фиксировались в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

По статистике организации Gun Violence Archive, занимающейся мониторингом случаев применения огнестрельного оружия, за выходные в стране произошло более 250 инцидентов со стрельбой. При этом не все из них были непосредственно связаны с празднованием Хэллоуина.

