Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В саду Челябинска заживо сгорел человек. Фото

03 ноября 2025 в 22:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На пожаре в садовом товариществе Челябинска обнаружен труп мужчины

На пожаре в садовом товариществе Челябинска обнаружен труп мужчины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

На пожаре в садовом товариществе Челябинска погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На территории сада „Тракторосад-4“ огнем было охвачено садовое строение из древесных материалов, а также хозяйственная постройка. В ходе тушения спасателями было обнаружено тело погибшего 52-летнего мужчины», — говорится в заявлении ведомства. 

Огнеборцы отмечают, что из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние дома. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров.

Продолжение после рекламы

В ликвидации возгорания были задействованы 20 сотрудников и пять единиц техники пожарно-спасательного гарнизона Челябинска. Обстоятельства инцидента будут выяснены специалистами подразделения дознания.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние домовладения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал