Челябинцев ожидает рекордно морозная ночь

Предстоящей ночью температура воздуха в отдельных районах Челябинской области опустится до -17 градусов. Об этом сообщают синоптики челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь на 4 ноября температура воздуха опустится до -9,-14 градусов. В горах и низинах похолодает до -17 градусов», — заявляют синоптики областного гидрометеоцентра.