Природа

Погода

Челябинцев ожидает рекордно морозная ночь

03 ноября 2025 в 23:07
Температура в Челябинской области опустится до -17 градусов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Предстоящей ночью температура воздуха в отдельных районах Челябинской области опустится до -17 градусов. Об этом сообщают синоптики челябинского гидрометеоцентра. 

«В ночь на 4 ноября температура воздуха опустится до -9,-14 градусов. В горах и низинах похолодает до -17 градусов», — заявляют синоптики областного гидрометеоцентра.

Отмечается, что местами порыва ветра будут достигать до 11 метров в секунду. Ночью также будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

