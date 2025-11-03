Челябинскую конькобежку Фаткулину довели до слез в эфире шоу «Титаны»

Титулованную конькобежку обвинили в провокациях участники шоу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту из Челябинска Ольга Фаткулина не смогла сдержать слез во время съемок экстремального реалити-шоу «Титаны». Конфликт с другими участниками проекта произошел в седьмом выпуске программы во время выполнения испытаний. Об этом рассказали в пресс-службе канала ТНТ.

«Федя на меня кричал матом: „Закрой рот!“. Я на это реагировала шутя, как будто мы поиграли, пошутили. Но на самом деле мне было грустно и обидно», — рассказала Фаткулина в эфире ТНТ о конфликте с четырехкратным серебряным призером чемпионата России по футболу Федором Кудряшовым.

Инцидент произошел во время испытания «Гигантская скакалка», когда челябинская спортсменка подбадривала своего напарника по команде — мастера спорта по спортивной гимнастике Кирилла Бельского. Ситуация обострилась после окончания задания, когда участники продолжили обвинять конькобежку в провокациях. Один из них даже замахнулся в сторону Фаткулиной.

В спортивном реалити «Титаны» атлеты борются за приз в 10 миллионов рублей. Участников проекта отбирала нейросеть. За семь выпусков спортсмены прошли испытания на выносливость, силу и командную работу, включая динамический вис над бассейном, удержание автомобиля весом более трех тонн и восхождение на пятиметровую башню без вспомогательных средств.