Включенный в состав «Металлурга» Кузнецов не выйдет на матч против шанхайских «Драконов»

Российский форвард магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Кузнецов не вошел в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским клубом «Шанхай Дрэгонс». Игра состоится в понедельник, 3 ноября.

«Кузнецов не вошел в заявку на матч с китайским клубом „Шанхай Дрэгонс“. В среду, 29 октября Кузнецов был снят с игры против „Ак Барса“ после второго периода. После встречи главный тренер „Металлурга“ Андрей Разин отказался комментировать эту ситуацию», — процитировал спортивного директора «Металлурга» Евгения Бирюкова ТАСС.

Также Бирюков подчеркнул, что информация о конфликте Кузнецова с Разиным не имеет под собой никаких оснований. Игрок принимал участие в тренировке в общей группе.

По состоянию на 2 ноября «Металлург» находится на втором месте Восточной конференции КХЛ. В активе магнитогорцев 21 матч, 15 побед и 32 очка.