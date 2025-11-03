Включенный в состав «Металлурга» Кузнецов не выйдет на матч против шанхайских «Драконов»
Кузнецов не выйдет в составе «Металлурга» против китайской команды
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российский форвард магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Кузнецов не вошел в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским клубом «Шанхай Дрэгонс». Игра состоится в понедельник, 3 ноября.
«Кузнецов не вошел в заявку на матч с китайским клубом „Шанхай Дрэгонс“. В среду, 29 октября Кузнецов был снят с игры против „Ак Барса“ после второго периода. После встречи главный тренер „Металлурга“ Андрей Разин отказался комментировать эту ситуацию», — процитировал спортивного директора «Металлурга» Евгения Бирюкова ТАСС.
Также Бирюков подчеркнул, что информация о конфликте Кузнецова с Разиным не имеет под собой никаких оснований. Игрок принимал участие в тренировке в общей группе.
По состоянию на 2 ноября «Металлург» находится на втором месте Восточной конференции КХЛ. В активе магнитогорцев 21 матч, 15 побед и 32 очка.
Как сообщало URA.RU ранее, главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин анонсировал дебют обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в составе магнитогорского «Металлурга». Спортсмен должен был выйти на лед в составе «Металлурга» во встрече с нижегородским «Торпедо».
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!