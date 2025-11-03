Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Убитую в съемной квартире Челябинска пятилетнюю девочку разрезали по частям

04 ноября 2025 в 02:07
Следователи подозревают в убийстве мать девочки

Фото: Илья Московец © URA.RU

Тело убитой пятилетней девочки, найденной в диване одной из квартир в Челябинске, разрезали по частям. Об этом сообщил сосед съемной квартиры, где было найдено истерзанное тело ребенка. 

«Тело ребенка, после того как мать сказала что съезжает со съемной квартиры,  обнаружила не хозяйка, а уборщица. Девочку изрезали по частям и убрали в мешок и завернули в постынь. Лучше бы она ребенка в детдом сдала», — рассказал челябинец Андрей телеканалу РЕН-ТВ. 

По словам соседа, мать девочки жила в злополучной квартире в ЖК «Ньютон» около месяца и оплачивала ее посуточно. Потом сказала хозяйке что съезжает, что «нашла квартиру побольше».

По данным источников URA.RU, женщина приехала вместе с дочерью из Башкирии и устроилась в Челябинске работать мастером по маникюру в один из салонов красоты. Сейчас сотрудник правоохранительных органов ищут мать девочки, она является подозревается в убийстве собственной дочери.

В следственном управлении СКР по региону Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

