Убитую в съемной квартире Челябинска пятилетнюю девочку разрезали по частям

Тело убитой пятилетней девочки, найденной в диване одной из квартир в Челябинске, разрезали по частям. Об этом сообщил сосед съемной квартиры, где было найдено истерзанное тело ребенка.

«Тело ребенка, после того как мать сказала что съезжает со съемной квартиры, обнаружила не хозяйка, а уборщица. Девочку изрезали по частям и убрали в мешок и завернули в постынь. Лучше бы она ребенка в детдом сдала», — рассказал челябинец Андрей телеканалу РЕН-ТВ.

По словам соседа, мать девочки жила в злополучной квартире в ЖК «Ньютон» около месяца и оплачивала ее посуточно. Потом сказала хозяйке что съезжает, что «нашла квартиру побольше».

По данным источников URA.RU, женщина приехала вместе с дочерью из Башкирии и устроилась в Челябинске работать мастером по маникюру в один из салонов красоты. Сейчас сотрудник правоохранительных органов ищут мать девочки, она является подозревается в убийстве собственной дочери.