В Челябинске нашли убитой пятилетнюю девочку

Полиция ищет виновных в убийстве пятилетней девочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск в ЖК «Ньютон», на северо-западе, найдено тело пятилетней девочки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на теле обнаружены признаки насильственной смерти. Труп ребенка нашли в диване.

«В дневное время 3 ноября в квартире одного из домов по улице 250-летия Челябинска обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по п. „в “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.