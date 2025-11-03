В Челябинске нашли убитой пятилетнюю девочку
Полиция ищет виновных в убийстве пятилетней девочки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинск в ЖК «Ньютон», на северо-западе, найдено тело пятилетней девочки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на теле обнаружены признаки насильственной смерти. Труп ребенка нашли в диване.
«В дневное время 3 ноября в квартире одного из домов по улице 250-летия Челябинска обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по п. „в “ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.
В СКР уточнили, что квартиру арендовала 43-летняя женщина с дочкой. Тело девочки нашел в диване собственник жилья. Это произошло после того, как он сообщил квартиросъемщику, что жилье надо освободить. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Назначена судебно-медицинская экспертиза.
