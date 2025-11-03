Челябинский бомж напал на третьеклассницу, изодрав ей лицо бутылкой
Мужчина держит в страхе район, проживая в ветхом бараке
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
В Миассе Челябинской области бездомный мужчина с криминальным прошлым напал со стеклянной бутылкой на девятилетнюю девочку на улице Уральская. Инцидент произошел вечером, когда школьница возвращалась домой с прогулки. Возле детской площадки бомж несколько раз ударил ребенка бутылкой по голове, разбив ей до крови лицо. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Мужчина несколько раз нанес девочке удары стеклянной бутылкой по голове. Домой школьница вернулась в крови с разбитым лицом. После нападения девочка замкнулась в себе, перестала выходить на улицу и сейчас занимается с психологом», — пишет telegram-канал.
По сведениям издания, нападавший ранее отбывал длительный срок за убийство человека на этой же улице. После освобождения мужчина продолжил асоциальный образ жизни. Бомж и его сообщники регулярно выслеживают детей и гоняются за ними в неадекватном состоянии.
Как сообщало URA.RU ранее, в апреле 2025 года 37-летний рецидивист с психическим расстройством напал на 11-летнего мальчика в Челябинске, нанеся ему более 15 ударов ножом. Нападение мужчина совершил в состоянии наркотического опьянения, он был задержан через 20 минут после происшествия.
