Где в Челябинске покатать шары: цены и адреса боулингов города

В Челябинске на ноябрь 2025 работает лишь три боулинг-клуба Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске анонсировали открытие нового боулинг-бара до конца осени, однако сейчас в городе всего три действующих площадки для игры в боулинг. Сколько стоит аренда дорожки и где дешевле провести вечер — рассказывает URA.RU.

Боулинг в КРК «Мегаполис»

Самый крупный зал города расположен в комплексе «Мегаполис» — 18 дорожек, из них восемь оборудованы для детей специальными бортиками. Оптимальное количество игроков на одной дорожке — до пяти человек. В будни с 12:00 до 17:59 час игры стоит 750 рублей, вечером до 22:59 — 1350 рублей, а после 23:00 цена возвращается к 750 рублям. В пятницу вечером и в выходные дневные и вечерние сеансы обойдутся в 1650 рублей. С 10:00 до 11:59 действует утренний тариф — 780 рублей. В меню подают мясные и пивные сеты, куриные крылья, бургеры, пасту, шашлыки и пиццу, средняя стоимость блюда около 700 рублей.

«Никаленд»

В боулинге «Никаленд» 12 дорожек, из них четыре — детские. На одной дорожке могут играть до семи человек. В будни с 12:00 до 17:59 час игры стоит 590 рублей, вечером до полуночи — 1470 рублей. По пятницам днем цена составляет 750 рублей, вечером — 1770 рублей. В выходные и праздничные дни утренние часы с 10:00 до 11:59 стоят 870 рублей, а после полудня и до закрытия — 1770 рублей за дорожку. В меню — мясные сеты, блюда из свинины и говядины, рыба на гриле, пицца, салаты и паста, средний чек — около 600 рублей.

Продолжение после рекламы

«Галактика развлечений»