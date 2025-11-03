Где в Челябинске покатать шары: цены и адреса боулингов города
В Челябинске на ноябрь 2025 работает лишь три боулинг-клуба
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Челябинске анонсировали открытие нового боулинг-бара до конца осени, однако сейчас в городе всего три действующих площадки для игры в боулинг. Сколько стоит аренда дорожки и где дешевле провести вечер — рассказывает URA.RU.
Боулинг в КРК «Мегаполис»
Самый крупный зал города расположен в комплексе «Мегаполис» — 18 дорожек, из них восемь оборудованы для детей специальными бортиками. Оптимальное количество игроков на одной дорожке — до пяти человек. В будни с 12:00 до 17:59 час игры стоит 750 рублей, вечером до 22:59 — 1350 рублей, а после 23:00 цена возвращается к 750 рублям. В пятницу вечером и в выходные дневные и вечерние сеансы обойдутся в 1650 рублей. С 10:00 до 11:59 действует утренний тариф — 780 рублей. В меню подают мясные и пивные сеты, куриные крылья, бургеры, пасту, шашлыки и пиццу, средняя стоимость блюда около 700 рублей.
«Никаленд»
В боулинге «Никаленд» 12 дорожек, из них четыре — детские. На одной дорожке могут играть до семи человек. В будни с 12:00 до 17:59 час игры стоит 590 рублей, вечером до полуночи — 1470 рублей. По пятницам днем цена составляет 750 рублей, вечером — 1770 рублей. В выходные и праздничные дни утренние часы с 10:00 до 11:59 стоят 870 рублей, а после полудня и до закрытия — 1770 рублей за дорожку. В меню — мясные сеты, блюда из свинины и говядины, рыба на гриле, пицца, салаты и паста, средний чек — около 600 рублей.
«Галактика развлечений»
Боулинг «Галактики развлечений» предлагает восемь дорожек, рассчитанных максимум на шесть игроков. С понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00 час игры стоит 750 рублей, вечером до полуночи — 1350 рублей. В пятницу, выходные и праздники вечером и ночью действует тариф 1650 рублей. Для школьников по субботам и воскресеньям с 12:00 до 15:00 установлен льготный тариф — 750 рублей, а с понедельника по четверг второй час игры предоставляется бесплатно. В меню — фритюрные закуски, борщ, пельмени, шашлыки, бургеры и пицца.
