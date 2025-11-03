В Миассе мужчина до смерти забил соседа по коммуналке за использование стиральной машинки
Рецидивиста заключили под стражу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Миассе Челябинской области ранее судимый 39-летний местный житель забил до смерти своего соседа в общежитии на улице Менделеева за то, что тот пользовался его стиральной машинкой. Подозреваемый заключен под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель потерпевшего. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
«В вечернее время 30 октября между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Фигурант нанес более 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу 45-летного потерпевшего. Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Мужчина задержан», — говорится в сообщении. Смерть жертвы наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.
В ГУ МВД по Челябинской области отметили, что подозреваемого задержали у знакомой, к которой он пришел нетрезвым и со следами крови на одежде. Выяснилось, что конфликт произошел на бытовой почве — задержанный требовал с потерпевшего деньги за использование его стиральной машинки. Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за аналогичный инцидент, повлекший смерть человека. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее следственный отдел по Металлургическому району Челябинска возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он с помощью мачете пытался убить свою бывшую супругу и ее сожителя, нанеся им множественные удары по голове и туловищу.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!