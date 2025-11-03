В Миассе мужчина до смерти забил соседа по коммуналке за использование стиральной машинки

Рецидивиста заключили под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области ранее судимый 39-летний местный житель забил до смерти своего соседа в общежитии на улице Менделеева за то, что тот пользовался его стиральной машинкой. Подозреваемый заключен под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель потерпевшего. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«В вечернее время 30 октября между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Фигурант нанес более 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу 45-летного потерпевшего. Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Мужчина задержан», — говорится в сообщении. Смерть жертвы наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ГУ МВД по Челябинской области отметили, что подозреваемого задержали у знакомой, к которой он пришел нетрезвым и со следами крови на одежде. Выяснилось, что конфликт произошел на бытовой почве — задержанный требовал с потерпевшего деньги за использование его стиральной машинки. Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за аналогичный инцидент, повлекший смерть человека. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

