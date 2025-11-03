Жители города возмутились состоянием захоронений Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Усть-Катаве Челябинской области скот осквернил могилы на кладбище «Красная горка». На территории захоронений зафиксированы следы от копыт и вытоптанные тропы. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях очевидцы.

«Могила моего отца и матери истоптана коровами, веночки и цветы все затоптаны в грязь. Кто должен отвечать за осквернение могил? Кто должен ответить за забор, которого нет? Если в ближайшее время не решится этот вопрос, будем обращаться в прокуратуру, и я думаю, нас многие поддержат», — написали возмущенные подписчицы группы «Подслушано Усть-Катав» в соцсети «Вконтакте», обнародовав видео.

Жители Усть-Катава требуют наказать владельца табуна и привлечь к ответственности тех, кто обязан заниматься содержанием погоста. Также люди пожаловались на отсутствие ограждения со стороны микрорайона Минка, неблагоустроенную парковку и разбитую дорогу к кладбищу.

