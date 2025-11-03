«Моего отца затоптали»: челябинцы ужаснулись следами копыт и навозу на могилах. Видео
Жители города возмутились состоянием захоронений
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Усть-Катаве Челябинской области скот осквернил могилы на кладбище «Красная горка». На территории захоронений зафиксированы следы от копыт и вытоптанные тропы. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях очевидцы.
«Могила моего отца и матери истоптана коровами, веночки и цветы все затоптаны в грязь. Кто должен отвечать за осквернение могил? Кто должен ответить за забор, которого нет? Если в ближайшее время не решится этот вопрос, будем обращаться в прокуратуру, и я думаю, нас многие поддержат», — написали возмущенные подписчицы группы «Подслушано Усть-Катав» в соцсети «Вконтакте», обнародовав видео.
Жители Усть-Катава требуют наказать владельца табуна и привлечь к ответственности тех, кто обязан заниматься содержанием погоста. Также люди пожаловались на отсутствие ограждения со стороны микрорайона Минка, неблагоустроенную парковку и разбитую дорогу к кладбищу.
Как сообщало URA.RU, в июле 2025 года в поселке Ближний Береговой около города Снежинска также были зафиксированы акты вандализма на местном кладбище. Соответствующими кадрами поделились очевидцы в соцсетях. Позднее выяснилось, что злоумышленниками оказались местные дети. Они еще не достигли возраста привлечения к ответственности, поэтому правоохранители начали работу с их родителями.
