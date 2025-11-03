На челябинской трассе М-5 фура вылетела в кювет, движение пришлось остановить. Видео
Фуру пришлось вытаскивать из кювета на трассе М-5
Фото: Илья Московец © URA.RU
На трассе М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Юрюзанью пришлось временно остановить движения из-за того, что с дороги в кювет съехала фура. Сейчас идет эвакуация транспортного средства. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.
«На 1637-м километре автодороги М-5 „Урал“ „Москва — Челябинск“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Инцидент случился 3 ноября в 14:40 между населенными пунктами Усть-Катав и Юрюзань. Движение в обоих направлениях временно остановлено», — говорится в сообщении.
Для извлечения грузового автомобиля из кювета привлечены эвакуатор и кран. Из-за проведения аварийно-восстановительных работ движение транспорта по трассе в обоих направлениях приостановлено.
