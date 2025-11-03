На трассе М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Юрюзанью пришлось временно остановить движения из-за того, что с дороги в кювет съехала фура. Сейчас идет эвакуация транспортного средства. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.