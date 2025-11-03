35 несовершеннолетних узбекистанцев вернули на родину из России

Посольство Узбекистана в Москве организовало возвращение на родину 35 подростков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дипломатическое представительство Республики Узбекистан в Москве совместно с профильными министерствами и Национальным агентством социальной защиты провело операцию по репатриации 35 несовершеннолетних граждан, лишенных родительской опеки и находившихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает агентство «Дуне».

«Сотрудники министерств и ведомств, участвовавшие в мероприятии, провели работу по установлению персональных данных детей, оформлению необходимых документов для возвращения на Родину, провели медицинское обследование и решили другие организационные вопросы. Все дети после оформления соответствующих документов отправлены в Ташкент», — говорится в материале агентства.

Согласно полученным данным, в октябре специально созданная рабочая группа обеспечила возвращение на родину 16 детей из Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы. 1 ноября состоялась репатриация еще 19 несовершеннолетних из Екатеринбурга, Волгограда, Уфы, Нижнего Новгорода, Республики Хакасия, Подмосковья, Махачкалы и Новосибирска. Как отмечается в публикации, реализуемые инициативы нацелены на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана, в особенности несовершеннолетних лиц.

Продолжение после рекламы