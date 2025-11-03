«Вот это праздник!»: житель Челябинской области случайно разбогател на миллион рублей

Челябинец сорвал куш, купив лотерейный билет Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинской области стал одним из четырех победителей лотереи «Мечталлион», которые в воскресенье, 2 ноября, выиграли по миллиону рублей. Об этом сообщается в группе «Национальная лотерея» в соцсети «Вконтакте».

«Пополнили список мечталлионеров в воскресенье, 2 ноября, четыре счастливчика, которые выиграли по одному миллиону рублей! Сегодня удача щедро улыбнулась жителю Челябинской области и покупателям билетов онлайн», — говорится в сообщении.

Всего в 163-м тираже лотереи «Мечталлион» разыграли 100,5 миллиона рублей. Призовой фонд распределился между 488 878 выигрышными билетами.

Как сообщало URA.RU, 24 сентября житель Челябинской области выиграл 10 миллионов. Счастливый обладатель выигрыша купил билет за 600 рублей.