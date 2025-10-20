На этой неделе стартуют осенние каникулы у школьников: график для четвертей и триместров

Даты, когда российские школьники уйдут на осенние каникулы в октябре 2025 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В октябре 2025 года учащиеся российских школ отправятся на осенние каникулы. Точные даты отдыха зависят от конкретного заведения, а еще от того, по какой системе учатся дети. Подробнее о датах каникул — в материале URA.RU.

Расписание осенних каникул в 2025 году по системам обучения

Основные системы обучения, влияющие на расписание каникул: четвертная система — традиционный формат с разделением учебного года на четыре периода; триместровая (модульная) система — современный подход с более частыми периодами отдыха; гибридная система — комбинирует элементы четвертной и модульной систем обучения. Окончательное расписание утверждается администрацией каждой школы и может незначительно корректироваться. Кроме того, согласно рекомендации Министерства просвещения минимальная продолжительность каникул — не менее семи дней.

Четвертная система

Четвертная система является традиционной и наиболее распространенной. Учебный год разделен на четыре периода разной продолжительности: вторая четверть — самая короткая, третья — самая длинная. Продолжительность каникул также варьируется: осенние и весенние длятся около недели, зимние — примерно две недели.

Триместровая система

Модульная (триместровая) система преимущественно используется в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Год делится на три равных триместра, каждый из которых состоит из двух учебных модулей по пять недель. Между модулями предусмотрены каникулы продолжительностью семь дней, за исключением более длинных новогодних и летних каникул.

Гибридная система

Гибридная система сочетает элементы обеих систем и чаще встречается в столичных школах. При такой форме обучения продолжительность учебных периодов увеличивается до шести-семи недель перед каникулами.

Даты осенних каникул в российских школах

Четвертная система обучения

Согласно четвертной системе обучения период отдыха составляет с 25 октября по 2 ноября 2025 года (9 дней). Фактическая продолжительность — 11 дней с учетом празднования Дня народного единства 3-4 ноября.

Триместровая (модульная) система обучения

По этой системе обучения школьники уходят на каникулы дважды за осень. В первый раз с 4 по 12 октября (7 дней), во второй раз с 15 по 23 ноября (7 дней).

Гибридная система обучения