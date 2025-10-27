В центре Екатеринбурга перекроют движение

Движение закроют утром 4 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Движение в центре Екатеринбурга закроют в День народного единства 4 ноября на один час с 11:30 до 12:30 в связи проведением Крестного хода. Православные пройдут после богослужения от Свято-Троицкого кафедрального собора (улица Розы Люксембург) до Храма на Крови. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Закроют движение на один час ради Крестного хода сначала на Розы Люксембург, участок от собора до Куйбышева. Далее Гоголя (от Куйбышева до Малышева), Куйбышева (от Розы Люксембург до Гоголя), улицу Пушкина (от Малышева до Ленина), Ленина (от Пушкина до Толмачева), Толмачева (от Ленина до Первомайской) и Царскую (от Первомайской до Храма на Крови).

Крестный ход пройдет традиционно в честь празднования Казанской иконы Божией Матери. В 2024 году он собрал порядка 3,5 тысяч человек.