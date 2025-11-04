Крестный ход к Храму на Крови стартовал стартовал сегодня утром (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 4 дня отмечается День народного единства. С самого утра на улицы города вышли толпы горожан, чтобы принять участие в Крестном ходе, ради которого перекрыли центр города. Для екатеринбуржцев подготовили массу мероприятий: от бесплатных мастер-классов до дегустации блюд русской кухни. URA.RU в онлайн-режиме рассказывает о том, как проходит празднование в уральской столице.

12:58 В минусовую температуру на площадке Уральского центра народного искусства (ул. Космонавтов, 23) горожан угощают горячим чаем из 415-литрового самовара. Там же в течение дня пройдут мастер-классы, выставка, концерты ансамблей народных инструментов и другие активности.

12:34 Участниками Крестного хода стали и дружинники «Русской общины». В прошлом году на него вышли порядка 3,5 тысяч горожан.

12:20 Сотни горожан уже дошли до Храма на Крови. В Крестном ходе принимают участие сотни человек.





12:15 Для горожан подготовили массу мероприятий. В ТРЦ «Мега» пройдет ярмарка, концертная программа и дегустация блюд народов России. В Театре эстрады будут петь частушки и развлекать гостей ростовыми куклами, а в саду Нурова угощать горожан тыквенным супом из казана. Подробнее обо всех праздничных мероприятиях — в афише URA.RU.