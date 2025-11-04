Лидер группы «Чайф» сравнил Екатеринбург с Новосибирском
Музыканты приезжали в Новосибирск со вторым концертом за год
Рок-музыкант Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», сравнил Екатеринбург с Новосибирском. Музыкант высказал свою теорию о причинах обилия зданий в стиле конструктивизма в обоих городах. Рассуждения Шахрин опубликовал в соцсетях.
«Моя личная теория, я ее как-то уже озвучивал, что в середине 20-х и в начале 30-х этот архитектурный стиль был очень популярен. Но Иосифу Виссарионовичу Сталину этот стиль не нравился, поэтому он всех архитекторов конструктивизма отправил в Сибирь и на Урал. Не в том смысле, что отправил в ссылку, а под предлогом строительства новых городов. Поэтому и в Екатеринбурге, и в Новосибирске этой архитектуры очень много», — рассказал Шахрин.
Музыкант отметил, что конструктивизм выглядит красиво, когда его поддерживают в порядке, как это делают в Новосибирске. Впечатление от города портит только обилие линий электропередач над дорогами.
Ранее легендарная рок-группа собрала полный зал на своем юбилее в Екатеринбурге. Посмотреть на музыкантов собрались 4,5 тысячи человек.
