Лидер группы «Чайф» сравнил Екатеринбург с Новосибирском

04 ноября 2025 в 10:05
Музыканты приезжали в Новосибирск со вторым концертом за год

Фото: Илья Московец © URA.RU

Рок-музыкант Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», сравнил Екатеринбург с Новосибирском. Музыкант высказал свою теорию о причинах обилия зданий в стиле конструктивизма в обоих городах. Рассуждения Шахрин опубликовал в соцсетях.

«Моя личная теория, я ее как-то уже озвучивал, что в середине 20-х и в начале 30-х этот архитектурный стиль был очень популярен. Но Иосифу Виссарионовичу Сталину этот стиль не нравился, поэтому он всех архитекторов конструктивизма отправил в Сибирь и на Урал. Не в том смысле, что отправил в ссылку, а под предлогом строительства новых городов. Поэтому и в Екатеринбурге, и в Новосибирске этой архитектуры очень много», — рассказал Шахрин.

Музыкант отметил, что конструктивизм выглядит красиво, когда его поддерживают в порядке, как это делают в Новосибирске. Впечатление от города портит только обилие линий электропередач над дорогами.

Ранее легендарная рок-группа собрала полный зал на своем юбилее в Екатеринбурге. Посмотреть на музыкантов собрались 4,5 тысячи человек.

