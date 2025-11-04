До 15 метеоров в час: свердловчане увидят яркий и быстрый звездопад ноября
Звездопад будет виден в обоих полушариях Земли
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Метеорный поток Леониды, который можно наблюдать с 6 по 30 ноября, достигнет максимальной активности в ночь с 17 на 18 ноября, сообщает Московский планетарий. В пик активности ожидается около 15 метеоров в час в зените.
«Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек», — отмечают в Московском планетарии. Поток назван в честь созвездия Лев (Leon), в котором располагается его радиант — точка на небесной сфере, откуда визуально исходят метеоры.
Лучшее время для наблюдения за звездопадом — раннее утро после полуночи и до восхода солнца, когда созвездие Лев поднимается высоко над восточным горизонтом. Для успешного наблюдения «падающих звезд» необходимы ясная погода с безоблачным небом и отсутствие лунной подсветки, уточняют специалисты планетария.
