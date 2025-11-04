До 15 метеоров в час: свердловчане увидят яркий и быстрый звездопад ноября

Звездопад будет виден в обоих полушариях Земли Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Метеорный поток Леониды, который можно наблюдать с 6 по 30 ноября, достигнет максимальной активности в ночь с 17 на 18 ноября, сообщает Московский планетарий. В пик активности ожидается около 15 метеоров в час в зените.

«Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек», — отмечают в Московском планетарии. Поток назван в честь созвездия Лев (Leon), в котором располагается его радиант — точка на небесной сфере, откуда визуально исходят метеоры.