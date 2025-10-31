Шаньги, самовар на 415 литров и киностудия: куда сходить на День народного единства в Екатеринбурге

Большинство мероприятий в праздник будут бесплатными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Екатеринбурга ожидают продолжительные выходные, приуроченные к празднованию Дня народного единства. В программе мероприятий — кулинарные мастер-классы без оплаты, возможность продегустировать различные блюда, посещение экспозиций и экскурсионных программ. Подробная афиша событий на 4 ноября — в материале URA.RU.

Крестный ход 6+

Традиционное событие возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Сначала участников ждет Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе в 9:00, а после, примерно в 11:30, стартует шествие к Храму на Крови.

Фестиваль русской кухни «Народное единство» 0+

В ТРЦ «Мега» гости смогут поучаствовать в ярмарке, насладиться концертной программой, попробовать традиционные блюда народов России. Также шеф-повар Сергей Мирошников, автор проекта «Аутентичная уральская кухня», продемонстрирует различные способы приготовления шаньги — с муксуном и ягодами, пшенной кашей на мясном бульоне и жареным курдюком, салом и острым перцем по-казацки. Мероприятие состоится на фудкорте в 13:00, вход свободный.

День волшебства в саду Нурова 0+

Екатеринбуржцев ждут мастер-классы, а также угощение в виде тыквенного супа из казана, безалкогольный глинтвейн или чай. Параллельно с этим на сцене будет выступать диджей-сэт от BananIsGod. Начало в 14:00, вход бесплатный, но организаторы приветствуют донаты.

Лекция-дегустация Якова Можаева 12+

В ТРЦ «Гринвич» на фудмаркете Estory пройдет кулинарное мероприятие с участием ресторанного критика Якова Можаева. Вместе с профессиональными шеф-поварами и съемочной группой программы «Можно!» с Можаевым он организует мастер-класс, в рамках которого пройдет дегустация приготовленных блюд. Гости мероприятия смогут познакомиться со спецификой русской кулинарной традиции и увидеть процесс создания блюд из свежих продуктов местного производства. Начало в 19:00, вход свободный.

Экскурсия в Свердловской киностудии 0+

В День народного единства пройдет интерактивная экскурсия, где расскажут об истории России через призму кино, костюмах и реквизитах, которые хранятся на киностудии, а также можно будет посмотреть фрагмент фильма на большом экране. Экскурсии будут проходить в 13:00, 15:00 и 17:00, вход свободный, по регистрации.

Экскурсия «Художник и власть: искусство ХХ века» 12+

В Ельцин Центре состоится экскурсия, посвященная советскому авангарду и его ключевым представителям. Особое внимание уделят одному из центральных экспонатов Музея Бориса Ельцина — произведению Эрика Булатова «Свобода». Мероприятие начнется в 14:00, вход — 450 рублей.

Чаепитие в национальных традициях 0+

На территории возле Уральского центра народного искусства откроется тематическая площадка «Русская изба». Посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной традиционному народному быту, а также посетить ярмарку и чаепитие, где напиток будут разливать из самовара объемом 415 литров.

В помещении центра разместятся площадки с мастер-классами, выставки и аквагрим. В программе запланированы и концерты с участием ансамбля народных инструментов «Царево гороще», ансамбля кураистов из Башкортостана и других коллективов республики. Также состоится интерактивная программа с хороводами, народными песнями и традиционными забавами. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный. Для посещения концерта требуется предварительно получить бесплатное пригласительное.

Фестиваль по многоборью «Готов к труду и обороне» (ГТО) 6+