Свердловский поселок стал кузницей драгоценных камней

Малышевское месторождение до сих пор является крупнейшим в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области под городом Асбестом сосредоточено 86% запасов изумрудов страны. Малышевское (Мариинское) месторождение является крупнейшим в России. До 90-х годов XX века упоминание о главных конкурентах бриллиантов — изумрудах — приравнивалось к разглашению государственной тайны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.

Открытие месторождения изумрудов

Мариинский прииск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские месторождения изумрудов (копи Урала) открыл крестьянин Белоярской волости Максим Кожевников. Произошло это в 1830 году. Горные работы начались на следующий год — в январе 1831-го. Тогда под руководством командира Екатеринбургской гранильной фабрики Якова Коковина были заложены первые прииски — Сретенский, Троицкий и Мариинский (в честь святой Марии Египетской).

«Еще недавно всякое упоминание о российских штуфах и кристаллах изумруда квалифицировалось как разглашение государственной тайны. Попытка приоткрыть завесу была предпринята в 1985 году. Тогда хранитель музея Малышевского рудничного управления Александр Калугин сумел склонить администрацию рудника к началу работы над книгой по истории изумрудных копей, которую предполагалось издать в 1986 году, к 155-летию их эксплуатации», — рассказали в Музее истории камнерезного искусства.

Штуф «Звездарь» Фото: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Однако инициативу тогда притормозили. К замыслу Калугин вернулся в 90-е годы, рукопись издал, но до читателя она так и не дошла. В ней было рассказано о крупнейших изумрудах. Добытые в 1990 году штуфы (куски) «Звездарь» (масса кристалла 335 карат) и «Новогодний» (4,3 тысячи карат) хранятся сейчас в Музее камнерезного искусства.

Изумруды императоров

Изумруды обожала Екатерина II (конец XVIII века), правда, тогда еще ничего не знала про уральские месторождения. А вот при Николае I (начало XIX века) регион стал главным поставщиком. Уральские изумруды носили члены Дома Романовых. А для советской народной певицы Людмилы Зыкиной, известной по песням «Оренбургский пуховый платок», «Течет река Волга», украшения из уральских изумрудов изготавливались под заказ.

Ценились и отличались всегда свердловские камни — и это сохраняется до сих пор — насыщенным зеленым цветом и прозрачностью. Специалисты утверждают, что отличить их от «заморских» очень легко. Говорят, спустя почти 200 лет, добыча их сократилась наполовину, так как недра оскудели, но сейчас идет возрождение. Например, в 2024 году на Мариинском месторождении был обнаружен новый участок с 2,9 тонн изумрудов. Его внесли на государственный баланс.

Самые большие изумруды

Найденный в 2020 году изумруд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Изумруд весом более 400 грамм был обнаружен в 1834 году. Тогда он считался самым крупным. В историю он вошел как «изумруд Коковина».

А вот поистине самый большой уральский изумруд «Шахтерская слава», весом более шести килограммов, был добыт в 1989 году. Он был сростком из шести кристаллов.

В 1993 году был добыт «Президент». Вес его составил порядка 1,2 килограмма. Название свое изумруд получил в честь первого президента РФ (уроженца Свердловской области) Бориса Ельцина.

Почтовая карточка с изумрудом «Губернаторский» Фото: сайт auction.ru

В 2015 году был обнаружен камень весом более килограмма, названный «Губернаторский». В честь этого события «Почта России» выпустила тысячу карточек с изображением изумруда на фоне шахты Мариинского прииска.

В 2018 году был обнаружен камень весом 1,5 килограмма. Нашел его шахтер Матвей Гришин. Название камню придумывали всей страной. В итоге победила идея жительницы Екатеринбурга. Камень назвали «Марьин дар».

В 2020 году рабочие очистного забоя нашли изумруд весом 0,5 килограмма. Обнаружен он был на глубине 260 метров.