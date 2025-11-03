Логотип РИА URA.RU
В Волгоградской области загорелась электрическая подстанция после атаки ВСУ

На подстанции в Волгоградской области произошло возгорание после падения БПЛА
04 ноября 2025 в 02:01
Волгоградскую область атаковали беспилотники

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. На одной из электрических подстанций произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В ночь с 3 на 4 ноября силы ПВО отражают массированную атаку дронов на территорию Волгоградской области. Из-за упавших обломков загорелась площадь подстанции „Фроловская“. Все службы направлены на объект, пострадавших и разрушений нет», — заявил глава региона в официальном telegram-канале.

