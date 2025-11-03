В Волгоградской области загорелась электрическая подстанция после атаки ВСУ
Волгоградскую область атаковали беспилотники
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. На одной из электрических подстанций произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В ночь с 3 на 4 ноября силы ПВО отражают массированную атаку дронов на территорию Волгоградской области. Из-за упавших обломков загорелась площадь подстанции „Фроловская“. Все службы направлены на объект, пострадавших и разрушений нет», — заявил глава региона в официальном telegram-канале.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.