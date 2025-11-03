Логотип РИА URA.RU
Минобороны: над территорией РФ уничтожены 26 БПЛА

ПВО уничтожило 26 беспилотников над регионами
04 ноября 2025 в 02:10
Силы ПВО перехватили беспилотники над территорией РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За три с половиной часа ВС РФ уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:00 до 23:30 мск силами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских дронов самолетного типа: 13 — над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской , три — над Белгородской и еще три — над территорией Воронежской области», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.

