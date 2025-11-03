Минобороны: над территорией РФ уничтожены 26 БПЛА
Силы ПВО перехватили беспилотники над территорией РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За три с половиной часа ВС РФ уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 20:00 до 23:30 мск силами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских дронов самолетного типа: 13 — над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской , три — над Белгородской и еще три — над территорией Воронежской области», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.
