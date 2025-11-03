В Британии хотят принять поправки о наказании за протесты

Соответствующие поправки британское правительство планирует внести 4 ноября Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Активистам в Великобритании может грозить тюремный срок до шести месяцев за протесты перед домами депутатов в случае принятия новых законодательных поправок. Об этом сообщает издание Guardian.

«Активистов могут начать сажать в тюрьму на срок до шести месяцев за протесты возле домов депутатов в Англии и Уэльсе в соответствии с новым законом, направленным на борьбу с преследованием политиков после всплеска жалоб на запугивание», — пишет издание. Британское правительство планирует внести соответствующие изменения в закон о преступности и полиции 4 ноября.